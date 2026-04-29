Трамп заявил о поражении Украины в конфликте с Россией

Украина потерпела поражение в военном плане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, какой из двух конфликтов — украинский или иранский — может закончиться раньше, Трамп ответил, что они могут завершиться примерно в одно и то же время.

До этого Трамп в беседе с Путиным заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине. По мнению главы Белого дома, сделка по украинскому урегулированию уже близка. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, который раскрыл журналистам детали телефонного разговора, Путин по просьбе Трампа рассказал о ситуации в зоне специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы РФ удерживают инициативу и теснят противника.

Кроме того, стороны высказали схожие оценки поведения Киева, согласившись, что Украина затягивает конфликт.

Также Путин в разговоре с Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Американский лидер активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник «знаменует общую победу над нацизмом во Второй Мировой войне».

Ранее глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине позволил России модернизировать свою армию.

 
