Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Дипломаты РФ рассказали о последствиях для Нидерландов в связи с утечкой оружия на Украину

Andriy Andriyenko/AP

Россия при военно-политическом планировании принимает во внимание утечку оружия производства Нидерландов в руки воюющих на Украине сторонников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах.

В интернете распространились видеоролики, в которых утверждается, что последователи РДК пользуются нидерландскими штурмовыми винтовками C7NL. Парламент Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия противниками России. В Гааге заявили, что пока невозможно проверить эти сведения из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».

«Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании», — сказали в российской дипмиссии.

Также в посольстве РФ заявили, что власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений РДК, допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD.

В феврале министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью газете De Telegraaf допустила возможность отправки военного контингента на Украину после заключения мира.

Ранее глава МО Нидерландов обвинил Россию в имперских амбициях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!