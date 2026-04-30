Россия при военно-политическом планировании принимает во внимание утечку оружия производства Нидерландов в руки воюющих на Украине сторонников «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом заявили РИА Новости в российском посольстве в Нидерландах.

В интернете распространились видеоролики, в которых утверждается, что последователи РДК пользуются нидерландскими штурмовыми винтовками C7NL. Парламент Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном применении этого оружия противниками России. В Гааге заявили, что пока невозможно проверить эти сведения из-за «сложности проведения проверок в условиях боевых действий».

«Эти факты, конечно, учитываются Россией при военно-политическом планировании», — сказали в российской дипмиссии.

Также в посольстве РФ заявили, что власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений РДК, допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD.

В феврале министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью газете De Telegraaf допустила возможность отправки военного контингента на Украину после заключения мира.

Ранее глава МО Нидерландов обвинил Россию в имперских амбициях.