Российские дипломаты обвинили правительство Нидерландов в содействии РДК

Власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Гааге.

В дипмиссии напомнили, что РДК признали террористической организацией на территории России, а «их злодеяния против мирного населения известны всему миру».

«Судя по реакции, единственными, кто этого не замечает, остаются власти Нидерландов», — добавили в посольстве.

В феврале министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью газете De Telegraaf допустила возможность отправки военного контингента на Украину после заключения мира.

До этого бывший министр обороны королевства Рубен Брекельманс обвинил Россию в наличии «имперских амбиций», которые распространяются не только на Украину, но и на Европу. По его словам, РФ якобы каждый день стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить и разделить европейские страны, используя гибридные методы. Министр отмечал, что не Украина должна благодарить Европу, а Европа — Украину, поскольку та платит высокую цену «за свободу» континента.

Ранее власти Германии утвердили новые миллиарды евро для Украины.

 
