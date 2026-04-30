Трамп на закрытом брифинге обсудит с разведкой ситуацию в Иране

Трамп встретится с разведкой на фоне слухов о новых ударах США по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне публикации в СМИ информации о возможных новых ударах по Ирану намерен провести закрытый брифинг с разведкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предварительное расписание главы государства.

Ожидается, что встреча состоится 30 апреля в Белом доме. Начало совещания запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 мск).

29 апреля издание Axios сообщило, что Центральное командование США разработало план «коротких и мощных» ударов по территории Ирана. В случае возобновления атак целями станут объекты инфраструктуры. Как выяснили журналисты, американская сторона планирует таким образом оказать давление на руководство Исламской Республики, чтобы принудить его вернуться к переговорному процессу и проявить гибкость. При этом Трамп пока рассматривает как главный рычаг давления морскую блокаду, но не исключает и применения военной силы в случае необходимости, утверждалось в материале.

27 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы российский лидер отметил, что Москва будет делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении ударов США по Ирану.