Война США и Израиля против Ирана
Трамп выложил карту с новым названием Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа».

На изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов. «Пролив Трампа» расположился между ними, по нему курсируют танкеры.

До этого американский лидер всерьез предлагал назвать Ормузский пролив его именем, однако получил отказ. В интервью телеканалу Fox Business он выразил сожаление, что идею о переименовании пролива в его честь не поддержали. Трамп уточнил, что пролив можно называть «Ормузским проливом или проливом Ормуз», но не «проливом Трампа».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на фоне конфликта США и Ирана маршрут поставок нефти через Ормузский пролив оказался фактически закрыт. Российский лидер отметил, что в 2025 году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти. Он добавил, что полное переключение поставок без использования этого маршрута сейчас невозможно.

Ранее США решили создать новую коалицию по Ормузскому проливу.

 
