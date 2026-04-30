Война США и Израиля против Ирана
Президент США перепутал Украину с Ираном

Трамп на встрече с журналистами перепутал иранский флот с украинским
Ross D. Franklin/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, отвечая на вопрос, какой из конфликтов закончится раньше. Трансляция встречи Трампа с журналистами велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США выразил мнение, что оба конфликта, возможно, завершатся в одно время. По словам Трампа, Украина с военной точки зрения потерпела поражение. Каждый из 159 кораблей ее флота сейчас находится под водой. Глава государства при этом подчеркнул, что читающие фейковые новости и не узнают о таком итоге боевых действий.

Российский военный блогер Борис Рожин (Colonel Cassad) в своем Telegram-канале отметил, что названного Трампом числа кораблей у Украины никогда не было. Скорее, речь могла идти о Военно-морских силах Ирана.

29 апреля Трамп заявил о желании президента России Путина найти решение конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в конфликте с Россией.

 
