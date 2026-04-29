Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин: надеюсь, что жители Чечни вновь поддержат Кадырова на выборах

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жители Чечни вновь поддержат Рамзана Кадырова на выборах главы республики в этом году. Об этом пишет РИА Новости.

«Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас», — сказал Путин на встрече с руководителем Чечни в Кремле.

Глава государства отметил, что под руководством Кадырова регион кардинально изменился.

Кадыров, в свою очередь, доложил Путину о готовности идти на новый срок.

«Если вы даете добро, если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», — сказал Кадыров.

В феврале глава Чечни заявил о готовности баллотироваться на выборах главы республики, но только при условии поддержки его кандидатуры Путиным.

14 декабря 2025 года во время прямой линии на телеканале ЧГТРК «Грозный» Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью. По его словам, новые силы и новые люди могут быть более интересны.

В сентябре 2022 года Кадыров заявлял, что, по его мнению, он достаточно долго находится на своем посту и заслуживает «бесконечный и продолжительный отпуск».

Ранее Путин и Кадыров обсудили последствия аномальных паводков в Чечне.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
