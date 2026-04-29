Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Германия передаст свою электростанцию Украине

Nordkurier: в ФРГ демонтируют свою электростанцию для передачи ее Украине
Global Look Press

Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию, ее передадут Украине. Об этом сообщает газета Nordkurier.

Речь идет о станции в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе.

«Электростанцию, которая раньше нагревала природный газ, поступающий из России по газопроводу «Северный поток», планируется передать Украине», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. €60 млрд планируется потратить на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих средств.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.

 
Теперь вы знаете
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
