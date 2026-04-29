Германия передаст свою электростанцию Украине

Nordkurier: в ФРГ демонтируют свою электростанцию для передачи ее Украине

Немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию, ее передадут Украине. Об этом сообщает газета Nordkurier.

Речь идет о станции в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе.

«Электростанцию, которая раньше нагревала природный газ, поступающий из России по газопроводу «Северный поток», планируется передать Украине», — говорится в материале.

До этого сообщалось, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год.

22 апреля Евросоюз одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит в размере €90 млрд для Украины. €60 млрд планируется потратить на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Киеву может не хватить этих средств.

Ранее в Раде оценили намерение Германии высылать уехавших мужчин обратно на Украину.