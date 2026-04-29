Иран добился освобождения нескольких членов экипажа захваченного США судна

Иран добился освобождения 6 из 28 человек с захваченного США контейнеровоза

Иранская сторона добилась освобождения шести членов экипажа захваченного Соединенными Штатами и связанного с республикой контейнеровоза Touska. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Шесть членов экипажа Ирана освобождены и находятся в Иране. Иран занимается вопросом освобождения еще 22 иранцев, находящихся на судне», — говорится в публикации.

19 апреля американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вооруженные силы США задержали грузовое судно под флагом Ирана, которое пыталось пройти американскую блокаду в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, эсминец ВМС USS Spruance перехватил судно Touska и предупредил его экипаж об остановке. Моряки отказались слушать американских военных, поэтому корабль «остановил их, пробив дыру в машинном отделении» грузового судна.

29 апреля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

