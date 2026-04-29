Война США и Израиля против Ирана
Трамп допустил, что конфликты на Украине и в Иране завершатся одновременно

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами допустил, что конфликты на Украине и Иране могут завершиться одновременно.

«Какой военный конфликт закончится раньше? Я не знаю. Может, в те же сроки», — сказал он.

По словам главы Белого дома, для него важнее, чтобы российская сторона занималась решением конфликта на Украине, а не в Иране. Трамп отметил, что Путин предложил ему помочь с вопросом обогащения урана.

«Я ответил, что предпочел бы, чтобы Россия была вовлечена в завершение войны на Украине. Для меня это было бы важнее», — указал Трамп.

Американский лидер также добавил, что глава российского государства хотел бы найти решение по урегулированию конфликта на Украине. Трамп также подчеркнул, что предложил президенту России установить режим прекращения огня, и выразил уверенность в том, что Путин мог бы пойти на такой шаг.

Ранее Трамп заявил о поражении Украины в конфликте с Россией.

 
Возможные ограничения интернета на майские, канцерогены в воздухе в Туапсе и 200 мертвых чихуахуа. Главное за 29 апреля
