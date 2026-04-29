В Европарламенте оценили вероятность скорой «атаки» России

Депутат ЕП Ауштрявичюс: в ближайшее время Россия вряд ли атакует Европу

Россия в ближайшие месяцы, скорее всего, не атакует Европу, однако ЕС должен быть «готов ко всему». Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

«Мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Гибридные атаки, уже являющиеся частью реальности, — это уже угроза. <…> Перерастет ли это в прямую атаку? Я не думаю, что в ближайшие месяцы», — отметил он.

По словам Ауштрявичюса, сейчас Россия «занята», однако для Европы это «не повод расслабляться», и ЕС должен «усиливать свою оборонную готовность» и вкладывать в оборону «настолько много» денег, насколько он может.

В опубликованном 24 апреля интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена напасть на одну из стран НАТО в течение ближайших «месяцев».

Затем премьер-министр Финляндии Александр Стубб отметил, что он не видит причин для России нападать на страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне. Также президент Эстонии Алар Карис призвал Европу «сохранять спокойствие» в отношении якобы существующей «российской угрозы».

Ранее премьер Литвы заявила об отсутствии признаков готовящейся атаки России на Прибалтику.