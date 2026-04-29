Америку призвали не разговаривать с ЕС как «с младшей сестрой»

Вице-президент ЕП Вильмес: США не следует говорить с ЕС как с младшей сестрой

США не следует разговаривать с Евросоюзом как «с младшей сестрой или братом». С таким заявлением выступила вице-президент Европарламента (ЕП) и бывший премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, пишет РИА Новости.

«Что очень важно в отношениях с США — это то, что мы (должны. — «Газета.Ru») общаться друг с другом как равные партнеры, а не как «старший брат» с «младшим братом» или «младшей сестрой», — сказала Вильмес.

Она также призвала страны ЕС снизить зависимость от США.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и американским лидером отношения, как между отцом и сыном. Украинский лидер обратил внимание, что он разного возраста с президентом США и пришел к выводу, что именно поэтому тот якобы воспринимает его как сына. При этом Зеленский добавил, что является не самым любимым ребенком хозяина Белого дома.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поставил под сомнение, что президент США якобы относится к Зеленскому как к сыну. Он отметил, что многие в мире не согласны с этими словами украинского лидера.

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.