Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Британии отозвал аккредитацию российского дипломата

МИД Британии отозвал аккредитацию дипломата России после высылки британского
UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата и вызвало посла России после высылки британского дипломата из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно осуждаем необоснованное решение России, принятое в прошлом месяце, о высылке еще одного британского дипломата... В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата», — сказано в сообщении МИД Великобритании.

В конце марта в ФСБ сообщили, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности. Отмечалось, что сотрудники ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведприсутствие Лондона под прикрытием посольства в Москве.

15 января сообщалось, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием. В ФСБ отметили, что российский МИД принял решение о лишении Самьюэля аккредитации — ему было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

Ранее в Британии испугались из-за создания голубей-шпионов в России.

 
Теперь вы знаете
Маркировка, реестры и новые ГОСТы: что изменится для бизнеса и ИП с 1 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!