МИД Британии отозвал аккредитацию российского дипломата

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата и вызвало посла России после высылки британского дипломата из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно осуждаем необоснованное решение России, принятое в прошлом месяце, о высылке еще одного британского дипломата... В связи с этим мы вызвали посла России, чтобы объявить о принятии ответных мер, а именно об отзыве аккредитации российского дипломата», — сказано в сообщении МИД Великобритании.

В конце марта в ФСБ сообщили, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янс Ван Ренсбург был лишен аккредитации за ведение разведывательно-подрывной деятельности. Отмечалось, что сотрудники ФСБ в ходе контрразведывательной работы выявили незаявленное разведприсутствие Лондона под прикрытием посольства в Москве.

15 января сообщалось, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием. В ФСБ отметили, что российский МИД принял решение о лишении Самьюэля аккредитации — ему было предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

