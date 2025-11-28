На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии испугались из-за создания голубей-шпионов в России

The Sun: в России создали эскадрильи голубей-шпионов PJN-1 с чипами в мозге
Neiry

В Британии испугались голубей-биодронов PJN-1 с чипами в мозге, созданных российской компанией Neiry. Об этом сообщает издание The Sun.

В публикации говорится, что при полете птицы не осознают, что ими управляют специальные операторы. При этом они способны преодолевать до 500 километров в сутки в ходе выполнения «шпионского задания».

«Российские ученые по указанию Путина создали эскадрилью шпионских голубей с чипами в мозге», — говорится в сообщении.

Авторы утверждают, что российская технологическая кампания позволяет полностью контролировать передвижение голубей из-за вживленных в мозг животных электроды. Аккумулятор чипов заряжается с помощью солнечных батарей и действует без ограничений. На голубях-биодронах размещен специальный рюкзачок, соединенный проводами с мозгом.

В статье говорится, что для морских операций Россия планирует внедрить аналогичные технологии для чаек и альбатросов.

Российская компания Neiry официально представила голубей-биодронов PJN-1 25 ноября. В компании отметили, что голуби-биодроны представляют собой птиц, в мозг которых имплантировали нейроинтерфейсы. С помощью технологии операторы могут управлять ими по аналогии с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Ранее на видео показали новейший дрон, который сложно отличить от птицы.

