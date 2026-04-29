Захарова: Европа рискует стать первой жертвой ядерного шантажа Зеленского
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Западная Европа может стать первой жертвой «ядерного шантажа» украинского президента Владимира Зеленского, который выпрашивает у нее ядерное оружие. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа», — сказала она.

10 апреля Зеленский заявил, что Украине не следовало отказываться от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. По его словам, решение Киева передать соответствующее оружие Москве было ошибкой.

В конце марта президент Украины сказал, что западные партнеры должны предоставить Киеву ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Зеленский обратил внимание, что Россия является ядерной державой, и именно поэтому многие уверены в неспособности Украины одержать победу в конфликте.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Россия ответит на передачу Киеву ядерного оружия.

 
