Президент Аргентины заявил, что Европе грозит уничтожение из-за ее политики

Страны Европы оказались на грани уничтожения из-за последствий своей политики в миграционной, демографической и экологической сферах. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, пишет ТАСС.

«Весь тот бардак, который сейчас царит в Европе, возник из-за того, что их пенсионная система была разрушена», — сказал он.

По словам Милея, европейские государства продвигали «зеленую повестку» и поощряли аборты, но когда возникли демографические проблемы, то они попытались решить их, «импортируя людей», открыв границы для притока иностранцев.

«Так Европа оказалась на грани уничтожения», — подчеркнул он.

28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада теряют лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга. По словам российского лидера, прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений мало-помалу теряют силу, в том числе из-за действий Запада.

25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон назвал Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина лидерами, которые «яростно противостоят европейцам». По его словам, Трамп хоть и относится к противникам Европы, но при этом остается «союзником», несмотря на его непредсказуемость.

