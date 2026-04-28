Путин заявил о потере Западом лидерских позиций

Страны коллективного Запада теряют лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума «Открытый диалог», передает РИА Новости.

По словам российского лидера, прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений мало-помалу теряют силу, в том числе из-за действий Запада.

В конце марта Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Во время встречи глава государства рассказал, что отношения Москвы и Европы находятся в кризисе, но в этом нет вины российской стороны. Как он отметил, Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с европейскими государствами.

До этого президент РФ заявлял, что западные страны оказались не готовы отказаться от гегемонии, не устояли перед соблазном абсолютной власти.

Ранее Сергей Лавров назвал политику стран коллективного Запада основной угрозой мировому порядку.