В Британии заявили о невозможности для Украины вступить в НАТО

Economist: стремления Украины вступить в НАТО мертвы

Стремления Украины по вступлению в НАТО мертвы с точки зрения обозримого будущего. Об этом пишет британский журнал Economist со ссылкой на западных чиновников.

Журнал отмечает, что предыдущий президент США Джо Байден с сомнением смотрел на возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. По мнению автора статьи, отношение действующей американской администрации к этой идее «похоронило» надежды Украины.

Также на этой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а процесс евроинтеграции страны является «сложным».

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основным желанием Киева является вступление в НАТО, но Украина готова отказаться от этого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от западных государств.

Ранее глава МИД Нидерландов назвал «необратимым» вступление Украины в НАТО.

 
