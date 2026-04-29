«И политика, и экономика»: эксперт о причинах выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

Энергетик Митрахович: конфликт США и Ирана подтолкнул ОАЭ к выходу из ОПЕК

Конфликт на Ближнем Востоке подтолкнул Объединенные Арабские Эмираты (ОПЕК) к решению покинуть ОПЕК и ОПЕК+. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал ведущий специалист Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его словам, истинные причины выхода ОАЭ из Ассоциации экспортеров нефти лежат в экономической и политической плоскостях.

«Когда Иран наносит ответные удары по Эмиратам, а с другой стороны — на их территории стоит американская военная база, с которой бьют по Ирану, — очень сложно было существовать в одном месте с ними в ОПЕК+», — сказал Митрахович.

Если говорить об экономической составляющей, страны Персидского залива ограничены в экспорте из-за проблем с Ормузским проливом, поэтому ОАЭ будут пытаться компенсировать выпавшие объемы, добавил он.

Как сообщило информагентство WAM, ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Отмечается, что такое решение обусловлено национальными интересами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ — суверенное, Москва к нему относится с уважением.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

