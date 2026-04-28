ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

WAM: ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Об этом сообщает государственное информагентство WAM.

«Это решение последовало за всесторонним обзором производственной политики ОАЭ, а также их текущей и будущей мощности и основано на наших национальных интересах и нашей приверженности эффективному участию в удовлетворении насущных потребностей рынка», — говорится в сообщении.

Хотя краткосрочные волатильности, включая сбои в Аравийском заливе и Ормузском проливе на фоне американо-иранского конфликта, продолжают влиять на динамику поставок, основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергию в средне- и долгосрочной перспективе, заявили в ОАЭ.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

Ранее в Кремле заявили о росте спроса на российскую нефть на международном рынке.