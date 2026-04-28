В Италии предупредили о последствиях для Ближнего Востока после выхода ОАЭ из ОПЕК

La Repubblica: выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) может усилить раскол между странами Ближнего Востока и привести к увеличению предложения нефти на рынке. Об этом пишет газета La Repubblica.

В статье отмечается, что если Абу-Даби решит увеличить производство, более не подчиняясь ограничениям, то в среднесрочной перспективе появится «возможность большего предложения нефти» на рынке.

Решение властей ОАЭ вызвано реакцией на новые условия на глобальном энергетическом рынке и в условиях конфликта Ирана и США некоторые страны Персидского залива решают действовать автономно, пишет газета.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

Ранее нефтекомпании США предупредили власти о кризисе из-за блокады Ормузского пролива.