Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Италии предупредили о последствиях для Ближнего Востока после выхода ОАЭ из ОПЕК

La Repubblica: выход ОАЭ из ОПЕК усилит раскол на Ближнем Востоке
John Moore/AP

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) может усилить раскол между странами Ближнего Востока и привести к увеличению предложения нефти на рынке. Об этом пишет газета La Repubblica.

В статье отмечается, что если Абу-Даби решит увеличить производство, более не подчиняясь ограничениям, то в среднесрочной перспективе появится «возможность большего предложения нефти» на рынке.

Решение властей ОАЭ вызвано реакцией на новые условия на глобальном энергетическом рынке и в условиях конфликта Ирана и США некоторые страны Персидского залива решают действовать автономно, пишет газета.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно».

Ранее нефтекомпании США предупредили власти о кризисе из-за блокады Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Эвакуация на российском курорте, плата за международный интернет-трафик и РКН против «Метода». Главное за 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
