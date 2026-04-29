В Госдуме призвали к наступлению на Украине

Единственной возможностью обеспечить безопасность российских городов от ударов со стороны Украины является переход к наступлению с решительными целями, заявил «Газете.Ru» генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Для этого, по его словам, нужно завоевать господство в воздухе в зоне СВО.

«Главное, что нужно сделать, это наконец перейти от той войны, которую мы ведем и которая имеет очень низкие темпы ведения наступательных действий, к проведению наступательных операций с решительными целями. Для этого, безусловно, на тех направлениях, где мы собираемся наступать, необходимо завоевать господство в воздухе, для этого нужно подавить систему противовоздушной обороны противника и сосредоточить все наши средства для защиты войск, принимающих участие в этих операциях, от беспилотных летательных аппаратов противника. Только проведением наступательных операций с решительными целями мы можем обезопасить нашу страну от все более наглеющих фашистов как с Украины, так и со всей Европы», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о возможном месте запуска украинских беспилотников при атаке на Урал, пояснив, что именно военные определяют источник угрозы.

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, за медицинской помощью обратились девять человек, одной женщине потребовалась госпитализация. В здании оказались повреждены 44 квартиры, жильцов решили эвакуировать. Для людей организовали пункт временного размещения.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.