Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков не стал отвечать на вопрос об атаках беспилотников на Урал

Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о возможном месте запуска украинских беспилотников при атаке на Урал, пояснив, что именно военные определяют источник угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно они (военные — прим. ред.) определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, могли ли украинские дроны быть запущены с территории Казахстана.

На уточняющий вопрос о том, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин эту тему с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, Песков вновь отметил, что эти детали нужно уточнять у военных.

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, за медицинской помощью обратились девять человек, одной женщине потребовалась госпитализация. В здании оказались повреждены 44 квартиры, жильцов решили эвакуировать. Для людей организовали пункт временного размещения.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
