Песков не стал отвечать на вопрос об атаках беспилотников на Урал

Песков переадресовал Минобороны вопрос о месте запуска БПЛА при атаке на Урал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о возможном месте запуска украинских беспилотников при атаке на Урал, пояснив, что именно военные определяют источник угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно они (военные — прим. ред.) определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, могли ли украинские дроны быть запущены с территории Казахстана.

На уточняющий вопрос о том, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин эту тему с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, Песков вновь отметил, что эти детали нужно уточнять у военных.

Утром 25 апреля украинский беспилотник влетел в многоквартирный дом в Екатеринбурге. Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, за медицинской помощью обратились девять человек, одной женщине потребовалась госпитализация. В здании оказались повреждены 44 квартиры, жильцов решили эвакуировать. Для людей организовали пункт временного размещения.

Ранее в России пообещали ответить на атаки украинских БПЛА на Екатеринбург и Челябинск.