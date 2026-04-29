В Кремле захотели узнать, кто оценивает состояние воздуха в Туапсе

Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил журналистов назвать фамилии экологов, которые говорят о превышении допустимых концентраций токсичных веществ в воздухе в Туапсе.

В ходе брифинга представители СМИ задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают риски в связи с ситуацией в курортном городе и как, по его мнению, она может сказаться на здоровье жителей в перспективе нескольких недель или месяца.

Песков в свою очередь спросил журналистов, какие именно специалисты фиксируют критические значения в Туапсе.

«Какие? Приведите, пожалуйста, фамилии организации. назовите, и мы обязательно ответим на этот вопрос», — сказал Песков.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее из Туапсе после разлива нефтепродуктов вывезли почти 10 000 кубометров грунта.

 
Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
