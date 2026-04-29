Из Туапсе после разлива нефтепродуктов вывезли почти 10 000 кубометров грунта

Почти 10 000 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе после разлива нефтепродуктов. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как подчеркивается в заявлении, работы по устранению последствий ЧП ведутся в круглосуточном режиме.

«Всего собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометра — за последние сутки», — уточняется в публикации.

Из нее следует, что работы продолжаются на трех участках — в устье и по течению реки Туапсе, на береговой линии, на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В данный момент на местах находятся 323 специалиста и 51 единица техники.

Туапсе с начала апреля три раза подвергался массированным атакам украинских дронов. В результате ударов ночью с 19 на 20 апреля на территории местного морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на расположенном в городе НПЗ из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар. К текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание. Сейчас в населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Путин высказался об атаках украинских войск на Туапсе.

 
