Фон дер Ляйен предупредила о последствиях войны в Иране для Европы

Глава ЕК фон дер Ляйен: последствия войны в Иране могут ощущаться несколько лет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Европе придется годами бороться с последствиями войны США в Иране. Ее слова приводит «Европейская правда».

Евросоюз хочет, чтобы перемирие в Иране и Ливане сохранялось как можно дольше, заверила фон дер Ляйен. По ее словам, необходимо восстановить мир и стабильность при помощи дипломатии.

«Есть также суровая реальность, с которой нам всем придется столкнуться: последствия этого конфликта могут сказываться еще в течение месяцев или даже лет», – заявила фон дер Ляйен.

22 апреля Белый дом сообщил о продлении перемирия между США и Ираном.

27 апреля газета The Wall Street Journal написала, что Тегеран предложил США многоступенчатые переговоры, и первый этап включает прекращение боевых действий и закрепление обязательств о ненападении на Иран и Ливан. На втором этапе должен быть согласован режим судоходства в Ормузском проливе. И, наконец, на третьем этапе планируется обсудить ядерную программу Ирана. Издание отметило, что Белый дом встретил инициативу с недоверием, однако пока ее не отклонил.

28 апреля портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация США опасается втягивания страны в замороженное противостояние с Ираном.

