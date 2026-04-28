Стала известна реакция Трампа на предложение Ирана по переговорам

WSJ: Трамп скептически отнесся к предложению Ирана о трехэтапных переговорах
Президент США Дональд Трамп и его советники по нацбезопасности встретили с недоверием инициативу Ирана о многоступенчатых переговорах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, Белый дом пока не отклонил предложение Тегерана, однако президент США раскритиковал иранскую сторону за уклонение от главного условия Вашингтона — прекращения работ по обогащению урана. Ожидается, что в ближайшее время американская сторона представит собственный альтернативный вариант в ответ на иранский план.

Отмечается, что иранская дорожная карта включает три последовательных этапа. Первый направлен на прекращение боевых действий и закрепление обязательств о ненападении на Исламскую Республику и Ливан. Второй этап предполагает согласование режима судоходства в Ормузском проливе. Завершающий, третий этап, будет посвящен обсуждению ядерной программы Ирана.

Накануне российский лидер Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча, проходившая в Петербурге, продолжалась около двух часов. Стороны, согласно заявлениям, остались ей довольны.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!