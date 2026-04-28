Назван худший для Трампа сценарий войны с Ираном

Axios: США рискуют быть втянуты в замороженный конфликт с Ираном
Администрация США опасается, что страна может быть втянута в замороженное противостояние с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники портала считают, что такой сценарий возможен без возобновления боевых действий или подписания мирного договора. При заморозке американо-иранского конфликта Ормузский пролив останется закрыт, а блокада со стороны США продолжится. Источники считают, что это все будет продолжать до тех пор, пока один из противников не дрогнет.

«Замороженный конфликт — худший вариант для [президента США Дональда] Трампа с политической и экономической точек зрения», — заявил источник, близкий к американскому лидеру.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе. Однако движение судов через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки — до конфликта проходило по 130.

Накануне в Петербурге состоялись переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. После общения с российским лидером Арагчи ответил на вопросы журналиста информационной службы «Вести» Павла Зарубина. В частности, он прокомментировал заявление Трампа о том, что он победитель войны с Ираном. Арагчи отметил, что если бы это было так, то глава Белого дома не просил бы Тегеран продолжить переговоры. Глава МИД Ирана заявил, что в этом конфликте США не достигли ни одной своей цели.

