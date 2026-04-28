«Развязывают себе руки». Чем грозит России выход ОАЭ из ОПЕК?

ОАЭ с 1 мая выйдут из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило государственное информационное агентство страны. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что это снизит дисциплину в альянсе и повысит колебания цен. При этом нефть Brent продолжит стоить более $100 в ближайшее время, но в перспективе двух-трех лет может произойти снижение котировок.

ОПЕК была создана для координации нефтяной политики государств-экспортеров и поддержания стабильности на мировом рынке нефти. ОАЭ считались одним из ключевых участников объединения, поскольку страна входит в число крупных поставщиков нефти. При этом еще год назад министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что альянс играет важную роль в обеспечении стабильности глобального нефтяного рынка.

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ — это знаковое событие, которое может усилить колебания цен на нефть и ослабить дисциплину внутри альянса, однако прямых и мгновенных рисков для России это решение пока не несет, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и финансовые аналитики.

Какие страны входят в ОПЕК и ОПЕК+ В ОПЕК входят Алжир, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. После выхода ОАЭ с 1 мая в организации останется 11 стран. Формат ОПЕК+ объединяет государства ОПЕК и десять производителей вне картеля: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию, Мексику, Оман, Россию, Судан и Южный Судан.

По словам экспертов, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ является не столько экономическим шагом или политическим демаршем, сколько началом серьезной структурной перестройки всего механизма регулирования нефтяного рынка . Эмираты давно сигнализировали о недовольстве жесткими квотами, сковывающими их потенциал по наращиванию добычи до 5 млн баррелей в сутки, напомнили экономисты. Взвешенное заявление о выходе, с акцентом на «постепенное и ответственное» увеличение добычи, говорит о продуманной долгосрочной стратегии, а не о сиюминутной реакции, констатировали эксперты.

«Главный удар от этого решения придется по самой ОПЕК+ и ее неформальному лидеру — Саудовской Аравии. Выход одного из заметных участников альянса снижает единство организации и может подорвать доверие к механизму коллективного ограничения добычи. При этом влияние ОПЕК+ на нефтяной рынок не исчезнет полностью. Оставшиеся участники альянса по-прежнему обладают значительными резервными мощностями и смогут воздействовать на баланс спроса и предложения. Однако риск «эффекта домино» сохраняется: если другие страны увидят, что самостоятельная политика ОАЭ приносит экономические выгоды, они также могут начать добиваться более свободных квот», — отметил помощник депутата Госдумы, руководитель Центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Выход Эмиратов из ОПЕК усилит неопределенность на нефтяном рынке, уверена гендиректор и управляющий партнер SKY Consulting Group, эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. По ее словам, после такого шага страна больше не будет связана ограничениями по объемам добычи, поставкам и ценовой политике.

«Что это означает? Во-первых, большую волатильность цен на нефть на мировом рынке. Во-вторых, большую конкуренцию с Саудовской Аравией. У ОАЭ с Саудовской Аравией отношения и так не всегда были гладкими, хотя кажется, что они дружат. На самом деле у них всегда была конкуренция, и достаточно сильная. Сейчас эта конкуренция усилится, потому что Эмираты не будут связаны ограничениями на объем добычи, который устанавливает ОПЕК», — отметила Танцюра.

По ее словам, ОАЭ оказались среди наиболее уязвимых стран Персидского залива на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива, поскольку значительная часть их экономики зависит от туризма, инвестиций и привлечения бизнеса.

«Сейчас им нужно латать «дырки» в бюджете, останавливать падение экономики. И они это делают самым проверенным способом, используя свои нефтяные запасы. Поэтому они выходят из ОПЕК. Это дестабилизирующий фактор. Они развязывают себе руки. Теперь страны могут напрямую договариваться с Эмиратами по вопросу поставок нефти, невзирая на мнение ОПЕК, те цены, которые ОПЕК прогнозирует, и тот уровень добычи, который устанавливает организация», — пояснила Танцюра.

Мосягин считает, что США, Китай и Индия будут реагировать на решение ОАЭ прагматично: для крупных потребителей энергоресурсов это может стать возможностью диверсифицировать поставки и получить более дешевую нефть. Одновременно этот шаг усиливает самостоятельную роль Абу-Даби в Персидском заливе и показывает, что ОАЭ готовы проводить более независимую от Эр-Рияда политику, считает экономист.

По прогнозу эксперта, ОПЕК не прекратит существование, но станет менее управляемым форматом. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — не ценовая война, а период повышенной волатильности и «мягкой адаптации», после которого участникам альянса придется снова договариваться о правилах квотирования, уверен Мосягин. По его мнению, главной целью станет выработка нового, более справедливого, по мнению многих, механизма квотирования, чтобы если не вернуть ОАЭ к полной координации, то хотя бы согласовать принципы ответственного наращивания добычи, не обрушивающего рынок.

«ОАЭ не только физически выводит значительные объемы мощностей из-под дисциплины квот, но и подрывает моральный авторитет организации. Возникает риск «эффекта безбилетника»: ОАЭ могут наращивать добычу, пользуясь ценой, которую поддерживают другие, или, наоборот, создавать избыток предложения, обрушивающий котировки. Механизм ОПЕК+ основан на единстве, и потеря любого крупного игрока делает его менее эффективным», — уточнил аналитик СберИнвестиций Федор Чижов.

Предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что дисциплина в альянсе падает и реальная координация переходит в двусторонний формат между Саудовской Аравией и Россией — с куда меньшим рычагом влияния на рынок, чем прежде.

Что это значит для России

По мнению экономистов, сейчас преждевременно говорить о прямых рисках для России от решения ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+.

«Объем добычи ОАЭ составляет около 3,5 млн баррелей в сутки, что примерно равно 10% от всей добычи ОПЕК. При этом пока неясно, какой реальный резерв для увеличения добычи имеют сами ОАЭ. Наибольший резерв остается у Саудовской Аравии — порядка 4–5 млн баррелей в сутки в дополнение к текущей добыче около 9,3 млн баррелей в сутки», — пояснил «Газете.Ru» портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

Он отметил, что сам по себе выход ОАЭ из ОПЕК+ прямых рисков для России не несет и в моменте ничем не грозит . Пока сохраняется конфликт, а Ормузский пролив закрыт, решение Эмиратов вряд ли окажет заметное влияние на рынок, считает Скрябин.

«Давление на цены может возникнуть только в более широком сценарии — если после завершения конфликта страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия, начнут восстанавливать потерянную долю нефтяного рынка, а дисциплина внутри ОПЕК+ будет дальше ослабевать. Но сейчас говорить об этом и делать прогнозы преждевременно», — заключил Скрябин.

По мнению Мосягина, для России ситуация создает сложную дилемму: с одной стороны, Москве как одному из ключевых участников ОПЕК+ станет труднее договариваться о коллективных ограничениях добычи, а с другой стороны, в краткосрочной перспективе высокие цены на нефть могут поддержать российский бюджет.

Экономист отметил, что сейчас нефтяные котировки поддерживаются геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и перебоями с поставками. Однако в среднесрочной перспективе риски для России усилятся, если геополитическая премия в ценах снизится, а дополнительная нефть со стороны ОАЭ и других производителей начнет давить на рынок.

«Именно этот сценарий — снижение цен — будет главной угрозой для курса рубля. Как показывает анализ, рост предложения со стороны ОПЕК+ ведет к снижению стоимости барреля, а это, в свою очередь, оказывает давление на российскую валюту», — сказал Мосягин.

Пока Ормузский пролив закрыт, освобожденные от квот эмиратские баррели физически не могут попасть на рынок, но как только судоходство восстановится, ОАЭ смогут быстро нарастить экспорт, не будучи связаны никакими соглашениями , предупредил Астафьев.

«Сценарий, при котором это совпадет с ослаблением спроса или с решением Саудовской Аравии защищать долю рынка через объемы, а не цены, — для российского бюджета наиболее болезненный: нефтяные доходы бюджета напрямую зависят от котировок, а запас прочности при ценах ниже $70–75 за баррель становится минимальным», — констатировал Астафьев.

Для обычных потребителей последствия выхода ОАЭ из ОПЕК+ будут неоднозначными и проявятся не сразу, уверены экономисты. По словам Мосягина, сейчас на фоне нефтяного шока уже наблюдается рост цен на авиатопливо, что может отражаться на стоимости авиабилетов и числе рейсов. В более длительной перспективе, если рынок успокоится, а добыча ОАЭ вырастет, это может привести к стабилизации и некоторому снижению стоимости топлива, добавил эксперт.

Что будет с нефтью, бензином и рублем

В настоящее время мировая цена на нефть держится на очень высоком уровне из-за кризиса на Ближнем Востоке. Пока новость о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ вызвала незначительное снижение цены нефти (около 1–1,5%). По данным Investing.com, 28 апреля к 17:48 мск баррель нефти Brent стоил $104,33.

«Доля ОАЭ в ОПЕК в мартовской добыче составила около 6%. Появление такого независимого игрока, скорее всего, неспособно кардинально изменить ситуацию с предложением нефти на мировом рынке. Но рынок ищет сигналы к снижению нефтяных цен, выход ОАЭ из ОПЕК создает мощный прецедент. В результате, в перспективе можно ждать падение мировых цен на нефть на 5–10%. Это может косвенно повлиять на рубль, дополнительно стимулировать его к переходу на траекторию плавного укрепления до коридора 78–82 рубля за доллар на горизонте трех-пяти месяцев», — спрогнозировал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

При этом Мосягин допустил, что нефть Brent останется выше $100 из-за геополитики , но на горизонте двух-трех лет рост добычи ОАЭ заложит основу для снижения котировок. Рубль на этом фоне может краткосрочно укрепиться до 75 рублей, однако к концу 2026 года можно ожидать ослабление в диапазон 83–89 рублей, допустил экономист.

«На цены бензина в России решение ОАЭ практически не повлияет — внутренний рынок живет по своим правилам, где решают акцизы, демпфер и курс. В 2026 году топливо продолжит дорожать опережающими инфляцию темпами на 5–8%, литр АИ-95 к декабрю может стоить 71–73 рубля», — заключил Мосягин.