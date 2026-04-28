FT назвала последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

FT: выход ОАЭ из ОПЕК станет ударом для нефтяного картеля и Саудовской Аравии
Dado Ruvic/Reuters

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+ будет «существенным ударом» для нефтяного картеля и ее фактического лидера — Саудовской Аравии. Так считает Financial Times.

В статье отмечается, что это решение, которое было ранее объявлено третьим самым крупным производителем нефти в ОПЕК, указывает на его давнее недовольство группой стран — экспортеров нефти из-за производственных квот, а также на напряженность в отношениях с Саудовской Аравией.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи назвал это «суверенным национальным решением, основанным на долгосрочном стратегическом и экономическом видении» государства.

«Мы участвовали в работе группы и поддерживали ее решения, но теперь настало время задуматься о будущем. Мы считаем, что момент выбран правильно, так как это оказывает минимальное влияние на всех производителей», — сказал он.

По мнению издания, полностью оценить последствия этого шага можно будет после возобновления транспортировки нефти и газа через Ормузский пролив.

Ранее в Италии предупредили о последствиях для Ближнего Востока после выхода ОАЭ из ОПЕК.

 
