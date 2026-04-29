Генерал раскрыл схему атак ВСУ на регионы России

Генерал Липовой: разобранные дроны ВСУ обманом завозят в Россию для ударов
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Разобранные дроны ВСУ обманным путем завозят в Россию, чтобы затем использовать их для атаки промышленных объектов. Об этом News.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Предположительно, это дроны ВСУ, которые могли быть собраны на территории России, запущены из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями. Подобные атаки Украина проводит постоянно», — заявил Липовой.

Кроме того, по его словам, технические возможности БПЛА, которые передаются Украине Евросоюзом и НАТО, позволяют атаковать объекты из регионов, подконтрольных ВСУ. В другом случае они могут попадать в Россию в разобранном виде «под различными предлогами».

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали 98 украинских дронов самолетного типа над территорией России. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе отражения ночной воздушной атаки на регион были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев также уточнял, что украинские БПЛА пытались атаковать несколько промышленных предприятий в регионе. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника.

Ранее в Госдуме призвали к «радикальным решениям» за атаки на гражданское население России.

 
