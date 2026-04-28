В Госдуме призвали к «радикальным решениям» за атаки на гражданское население России

Евросоюз подталкивает Россию к ответным действиям на фоне атак ВСУ на гражданское население. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Украина перешла к «террористической войне уже окончательно», поскольку на линии соприкосновения у ВСУ ничего не получается. Там поставили себе цель «запугать» население и «расшатать» ситуацию внутри России, указал он.

Необходимо смотреть, откуда запускаются дроны, и поражать всю логистическую цепочку. Сегодня «атаки ВСУ проводят с помощью Европы», указал депутат. России «не хотелось бы с ней воевать», однако там «рвутся в бой постоянно», заметил парламентарий.

Колесник допустил, что России «придется наносить удары по местам принятия решений». Он напомнил, что у ВС РФ есть «множество различного мощного вооружения». Чем раньше на Западе поймут, что оно будет применено, тем лучше, подчеркнул политик.

«Хотя бы начать с обычного, поскольку они считают, что они в домике. Они не верят, что за территорией Украины удары нанесены не будут, а поверить должны. Для этого наше военно-политическое руководство, я думаю, должно принимать кардинальные решения, потому что атаками на военную инфраструктуру не получается повлиять на людей, стремящихся затягивать конфликт», — сказал Колесник.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что на сегодняшний день более 1,1 тысячи боевиков украинских формирований осуждены российскими судами за расстрелы мирных граждан России и Украины.

