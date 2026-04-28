Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме призвали к «радикальным решениям» за атаки на гражданское население России

Депутат Колесник: Евросоюз вынуждает Россию нанести ответные удары
Владимир Федоренко/РИА Новости

Евросоюз подталкивает Россию к ответным действиям на фоне атак ВСУ на гражданское население. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Украина перешла к «террористической войне уже окончательно», поскольку на линии соприкосновения у ВСУ ничего не получается. Там поставили себе цель «запугать» население и «расшатать» ситуацию внутри России, указал он.

Необходимо смотреть, откуда запускаются дроны, и поражать всю логистическую цепочку. Сегодня «атаки ВСУ проводят с помощью Европы», указал депутат. России «не хотелось бы с ней воевать», однако там «рвутся в бой постоянно», заметил парламентарий.

Колесник допустил, что России «придется наносить удары по местам принятия решений». Он напомнил, что у ВС РФ есть «множество различного мощного вооружения». Чем раньше на Западе поймут, что оно будет применено, тем лучше, подчеркнул политик.

«Хотя бы начать с обычного, поскольку они считают, что они в домике. Они не верят, что за территорией Украины удары нанесены не будут, а поверить должны. Для этого наше военно-политическое руководство, я думаю, должно принимать кардинальные решения, потому что атаками на военную инфраструктуру не получается повлиять на людей, стремящихся затягивать конфликт», — сказал Колесник.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что на сегодняшний день более 1,1 тысячи боевиков украинских формирований осуждены российскими судами за расстрелы мирных граждан России и Украины.

Ранее Песков раскрыл, что ждет действующих политиков Европы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!