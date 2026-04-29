Над Оренбургской областью сбили несколько украинских беспилотников

Губернатор Солнцев: БПЛА пытались атаковать несколько заводов в Оренбуржье
Украинские БПЛА пытались атаковать несколько промышленных предприятий в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Max.

«Сегодня вражеские БПЛА предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий», — поделился Солнцев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили над территорией региона четыре беспилотника. Пострадавших в результате атаки нет.

29 апреля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе отражения ночной воздушной атаки на регион были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты.

Он уточнил, что дроны противника уничтожены в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, она будет уточняться.

28 апреля Слюсарь сообщал, что украинский беспилотник был уничтожен в Каменском районе.

Ранее Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.

 
