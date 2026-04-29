Украинский военнослужащий в ходе беседы с японской журналисткой Эйко Тамамото осудил подход Киева к урегулированию конфликта с Москвой. Об этом пишет Yahoo News Japan.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), власти страны «цепляются за иллюзию», согласно которой завершить боевые действия можно будет путем «закулисной сделки».

«Но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на фронте становится хуже с каждым днем», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Также военнослужащий выразил уверенность, что никто не поможет Украине заключить мирное соглашение с Россией. Поэтому Киев не может продолжать полагаться на Вашингтон и другие страны.

28 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала интервью для индийского информационного портала Firstpost. Она рассказала, что Москва по-прежнему поддерживает политический диалог с Вашингтоном для урегулирования украинского кризиса. Как отметила дипломат, устойчивый мир между Украиной и Россией возможен только при устранении первопричин конфликта.

Ранее экс-соратница Зеленского призвала Киев научиться дипломатии.