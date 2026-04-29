Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Украинский боец обвинил Киев в попытках «сделать хорошую мину при плохой игре»

Yahoo News Japan: боец ВСУ осудил подход Киева к урегулированию конфликта
Stringer/Reuters

Украинский военнослужащий в ходе беседы с японской журналисткой Эйко Тамамото осудил подход Киева к урегулированию конфликта с Москвой. Об этом пишет Yahoo News Japan.

По словам бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), власти страны «цепляются за иллюзию», согласно которой завершить боевые действия можно будет путем «закулисной сделки».

«Но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на фронте становится хуже с каждым днем», — сказал мужчина.

Он подчеркнул, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Также военнослужащий выразил уверенность, что никто не поможет Украине заключить мирное соглашение с Россией. Поэтому Киев не может продолжать полагаться на Вашингтон и другие страны.

28 апреля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова дала интервью для индийского информационного портала Firstpost. Она рассказала, что Москва по-прежнему поддерживает политический диалог с Вашингтоном для урегулирования украинского кризиса. Как отметила дипломат, устойчивый мир между Украиной и Россией возможен только при устранении первопричин конфликта.

Ранее экс-соратница Зеленского призвала Киев научиться дипломатии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!