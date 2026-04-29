Война США и Израиля против Ирана
В Белом доме забыли про Украину

Politico: в Белом доме не смогли вспомнить, когда обсуждали Украину
Американские чиновники уже не помнят, когда в Белом доме в последний раз поднималась тема Украины, поскольку переговорщики США в основном сосредоточены на Иране. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

«Иран определенно стал приоритетом», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Он отметил, что главные переговорщики по Украине — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — сейчас заняты Ираном. Тем не менее некоторые контакты с российскими и украинскими коллегами продолжаются, сообщили в Politico.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным. При этом американский лидер не стал раскрывать подробности этих контактов и дату последнего разговора с главой российского государства. Хозяин Белого дома добавил, что имеет контакты и с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования украинского конфликта.

Как перейти на УСН и не пожалеть через год. 10 шагов к снижению головной боли от налогов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

