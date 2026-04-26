Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп рассказал об общении с Путиным

Трамп заявил, что общается с Путиным
Global Look Press/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным.

При этом американский лидер не раскрыл подробности общения и дату последнего контакта с главой российского государства.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что имеет контакты и с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования украинского конфликта.

До этого Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Трамп пояснил, что придерживается позиции открытых переговоров и считает разговор важным инструментом международной политики. По его словам, он не поддерживает подход, при котором страны избегают контактов из-за разногласий или военных действий.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!