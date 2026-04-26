Трамп рассказал об общении с Путиным

Трамп заявил, что общается с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным.

При этом американский лидер не раскрыл подробности общения и дату последнего контакта с главой российского государства.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что имеет контакты и с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования украинского конфликта.

До этого Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Трамп пояснил, что придерживается позиции открытых переговоров и считает разговор важным инструментом международной политики. По его словам, он не поддерживает подход, при котором страны избегают контактов из-за разногласий или военных действий.

Ранее в Кремле заявили о важности контакта с США в рамках G20.