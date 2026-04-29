Трамп заявил Карлу III, что «прямо сейчас» ведет переговоры с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с королем Великобритании Карлом III упомянул свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на чтеца по губам Николу Хиклинг.

Трамп и Карл III обменялись приветствиями на Южной лужайке резиденции американского лидера, после чего хозяин Белого дома заговорил о произошедшей 25 апреля стрельбе на мероприятии с его участием. Британский король, предположительно, ответил президенту, что ему не стоит долго находиться на лужайке.

Как рассказала Хиклинг, позднее Трамп и Карл III начали обсуждать урегулирование конфликта на Украине.

«Итак, прямо сейчас я веду разговор с Путиным», — отметил американский лидер.

Однако король Соединенного королевства попытался перевести обсуждение в другое русло, предложив поговорить об Украине чуть позже. Это не остановило Трампа, и Карлу III пришлось вновь сказать, что украинский кризис следует обсудить «в другой раз».

В результате речь зашла о проекте переоборудования бального зала в Белом доме, говорится в публикации.

26 апреля Трамп в ходе интервью для телеканала Fox News рассказал, что общается с Путиным. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль всегда рассказывает о телефонных беседах главы государства с коллегой из США.

Ранее в Кремле высказались о возможности нового созвона Путина и Трампа.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!