Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Путиным

Global Look Press/РИА Новости

Кремль всегда рассказывает о телефонных разговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что общается с Путиным.

«Мы даем сообщения, и мой коллега (помощник президента РФ Юрий — прим. ред.) Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», — сказал Песков представителям СМИ, комментируя заявление президента США.

Также 24 апреля Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Американский лидер пояснил, что придерживается позиции открытых переговоров и считает разговор важным инструментом международной политики. По словам политика, он не поддерживает подход, при котором страны избегают контактов из-за разногласий или военных действий.

Ранее в Госдуме рассказали, когда встретятся Путин и Трамп.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!