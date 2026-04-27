В Кремле прокомментировали слова Трампа о контактах с Путиным

Песков: Кремль всегда рассказывает о контактах Путина и Трампа

Кремль всегда рассказывает о телефонных разговорах президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что общается с Путиным.

«Мы даем сообщения, и мой коллега (помощник президента РФ Юрий — прим. ред.) Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», — сказал Песков представителям СМИ, комментируя заявление президента США.

Также 24 апреля Трамп назвал необходимым диалог с Россией и Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Американский лидер пояснил, что придерживается позиции открытых переговоров и считает разговор важным инструментом международной политики. По словам политика, он не поддерживает подход, при котором страны избегают контактов из-за разногласий или военных действий.

