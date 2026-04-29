СМИ сообщили о намерении посла США на Украине покинуть пост из-за политики Трампа

FT: посол США в Киеве планирует уйти в отставку из-за политики Трампа по Украине
Посол Соединенных Штатов в Киеве Джули Дэвис намерена уйти в отставку из-за разногласий с украинской политикой президента Дональда Трампа. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT).

По информации издания, Дэвис покинет Киев уже в ближайшие недели, о чем поставила в известность Госдепартамент США. Причиной будущей отставки посла является недовольство политикой Трампа, который резко уменьшил поддержку Украины.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп не может быть гарантией мира, поскольку ему осталось два года до окончания срока.

7 апреля бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что Трамп испытывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и больше доверяет ему, чем лидерам европейских стран и Зеленскому.

