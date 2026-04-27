Захарова заявила об игре Киева на нервах Запада

Киевские власти «играют на нервах» стран ЕС ради получения дополнительных средств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«Судя по всему, сознательно создавая радиологические угрозы в центре Европы, Киев не прочь поиграть на нервах у своих западных спонсоров, чтобы те поживее раскошеливались», — сказала дипломат.

По ее мнению, Украина не ценит ядерную безопасность и продолжает наносить удары по атомным объектам, в том числе по Запорожской атомной электростанции (АЭС). В связи с чем Захарова призвала Секретариат МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) оказать давление на Киев. Она считает, что международное сообщество обязано вынести украинским властям заслуженный приговор.

В ночь на 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. По словам главы города Максима Пухова, противник хотел при помощи дронов поразить вышки сотовой связи. Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку.

До этого гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что в зоне Запорожской АЭС нарастает количество ударов украинских войск. Он отметил, что цель у ВСУ одна — посеять панику, дезориентировать персонал.

Ранее дрон ВСУ сбросил снаряд на крышу спортивно-оздоровительного комплекса ЗАЭС.