Песков назвал причину паузы в урегулировании украинского вопроса

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков: пауза по Украине связана с вовлеченностью США в конфликт с Ираном
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пауза в урегулировании конфликта на Украине связана с большей вовлеченностью США в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия».

По словам Пескова, Вашингтон «гораздо больше занят» войной с Ираном, потому что ведет ее напрямую.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва приветствует возобновление переговоров между США и Ираном в Пакистане и продолжение перемирия.

«Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров и продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям — это не в интересах ни нашего партнера Ирана, ни стран Персидского залива, ни мировой экономики», — сказал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.

Ранее глава МИД Ирана отказался выполнять требования США и покинул Пакистан.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!