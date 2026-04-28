Путин рассказал, через какой этап проходит Россия

Россия в данный момент переживает переломный исторический момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам безопасности, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Служение Отечеству, особенно в такие переломные исторические моменты, которые сегодня Россия переживает, — это особая почетная миссия», — сказал глава российского государства.

Президент указал, что понимает высокую нагрузку на правоохранительные органы, но при этом подчеркнул, что «рассчитывает и надеется» на сотрудников правопорядка. Путин призвал руководство выполнять свои обязанности «предельно ответственно», отметив важность грядущих выборов в стране.

Также президент России потребовал решительно пресекать попытки провокаций в предвыборный период. Российский лидер отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы защитить свободный выбор жителей новых регионов.

Ранее Путин отметил самоотверженную работу врачей скорой помощи в зоне СВО.