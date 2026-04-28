Спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер прибыла в Россию. Об этом сообщил представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Ванесса Фрейзер прибыла в РФ, где проведет встречи с представителями правительства для обсуждения защиты детей, затронутых в результате конфликта на Украине», — сказал он.

В ходе визита она также проведет «встречи с представителями дипломатического сообщества», представителями ООН.

В декабре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Киев так и не предоставил списки якобы тысяч украинских детей, которые якобы были незаконно вывезены в Россию. Москалькова подчеркнула, что Россия действительно спасала детей, оказывавшихся в зоне боевых действий, а затем практически все дети, родители которых сообщали о том, что их дети оказались на территории России, были возвращены.

До этого помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев устроил из темы похищения детей шоу для «сердобольных европейцев».

Ранее на Украине разрешили принудительную эвакуировать детей без согласия родителей.