Гоблин задал один вопрос ругающим Россию людям

Пучков спросил у ругающих Россию, с чем они сравнивают жизнь в стране

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) обратился к людям, которые ругают жизнь в России, с одним вопросом. Его он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«Вот когда говорят, что у нас плохо, вы с чем это сравниваете?» — задал он вопрос.

Пучков считает, что нередко такие россияне сравнивают жизнь в России и Соединенных Штатах, при этом их представления о жизни в США формируются из американских фильмов.

«В американском кино все красиво, здорово. Внутри США не так красиво и не так здорово», — отметил блогер.

До этого в России назвали города с самым высоким качеством жизни. Самый высокий уровень качества жизни среди российских городов зафиксировали в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе. В топ рейтинга также попали Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Вологда и Калуга. Самое доступное жилье зафиксировали в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске.

