Глава МО РФ Белоусов заявил, что ЕС все глубже втягивается в конфликт на Украине

Белоусов: Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансируя Киев

Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что Евросоюз, поставляя вооружение Киеву, все глубже погружается в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы российского оборонного ведомства, на фоне заметного снижения вовлеченности США в поддержку киевского режима объемы помощи Украине от европейских государств, напротив, растут.

«Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», — сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного оружия Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

15 апреля российское оборонное ведомство раскрыло адреса заводов Европы, производящих и поставляющих на Украину беспилотники. В Минобороны заявили, что расценивают участие стран ЕС в производстве дронов «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил воспринимать перечень предприятий как список потенциальных целей для российской армии.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.