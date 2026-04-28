Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Глава МО РФ Белоусов заявил, что ЕС все глубже втягивается в конфликт на Украине

Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что Евросоюз, поставляя вооружение Киеву, все глубже погружается в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы российского оборонного ведомства, на фоне заметного снижения вовлеченности США в поддержку киевского режима объемы помощи Украине от европейских государств, напротив, растут.

«Евросоюз все глубже втягивается в конфликт, финансирует его и поставляет вооружение», — сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что производственно-логистические цепочки поставок западного оружия Киеву внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

15 апреля российское оборонное ведомство раскрыло адреса заводов Европы, производящих и поставляющих на Украину беспилотники. В Минобороны заявили, что расценивают участие стран ЕС в производстве дронов «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил воспринимать перечень предприятий как список потенциальных целей для российской армии.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!