Песков сделал заявление после нового удара ВСУ по Туапсе

Песков: Кремль не будет публично обсуждать места поражения ВСУ на территории РФ

Информация об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России является закрытой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов киевского режима — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — сказал представитель Кремля.

Песков объяснил, что на данный момент ведется напряженная работа по предотвращению ударов украинских беспилотников.

Подобное заявление пресс-секретаря президента России прозвучало на фоне нового удара ВСУ по Туапсе — третьего по счету за апрель. В ночь на 28 апреля над городом раздались мощные взрывы. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что из-за падения обломков БПЛА в Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить». Что известно о новой атаке — в материале «Газеты.Ru».

