Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Губернатор Краснодарского края оценил ситуацию в Туапсе после новой атаки ВСУ

Губернатор Кондратьев назвал ситуацию в Туапсе непростой, но контролируемой
Борис Морозов/РИА Новости

Ситуация в Туапсе после очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) непростая, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что утром 28 апреля прибыл в Туапсе и лично проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников. Кондратьев отметил героизм пожарных и спасателей, которые работают в тяжелейших условиях.

«Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также всех, кто приводит в порядок улицы города», — написал он.

Кондратьев заявил, что приоритетной задачей на данный момент является сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города. Губернатор поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым.

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

До этого украинские военные атаковали город в ночь на 16 апреля, после чего в море обнаружили нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. Еще один удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля. Что известно о новой атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сделал заявление после нового удара ВСУ по Туапсе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!