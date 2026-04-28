Губернатор Краснодарского края оценил ситуацию в Туапсе после новой атаки ВСУ

Ситуация в Туапсе после очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) непростая, но контролируемая. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что утром 28 апреля прибыл в Туапсе и лично проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников. Кондратьев отметил героизм пожарных и спасателей, которые работают в тяжелейших условиях.

«Благодарю каждого, кто тушит огонь и работает на уборке береговой линии. А также всех, кто приводит в порядок улицы города», — написал он.

Кондратьев заявил, что приоритетной задачей на данный момент является сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города. Губернатор поручил главе города Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым.

В ночь на 28 апреля ВСУ в третий раз за апрель атаковали Туапсе. Угрозу дроновой атаки в городе объявили в 0:51 мск и отменили лишь в 5:18 мск. Местные жители сообщили о взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По данным оперштаба Краснодарского края, из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей ближайших домов эвакуировали. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

До этого украинские военные атаковали город в ночь на 16 апреля, после чего в море обнаружили нефтяное пятно площадью 10 тысяч квадратных метров. Еще один удар ВСУ нанесли в ночь на 20 апреля.

