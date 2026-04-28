Президент Украины Владимир Зеленский является «инструментом иностранных держав», и подавляющее большинство украинцев будут «праздновать» его уход. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Профессор отреагировал на публикацию The New York Times, в которой Зеленского назвали «лидером свободного мира».

«Новый «лидер свободного мира» отказался от своего политического мандата, арестовал политических оппонентов, очистил СМИ, ограничил свободу вероисповедания, отказался от системы сдержек и противовесов, отменил выборы, передал принятие решений иностранным державам и запретил своим гражданам покидать страну. Он — инструмент иностранных держав, и подавляющее большинство украинцев отпразднуют день его ухода», — отметил Дизен.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что большая часть украинского общества считает необходимым пойти на компромиссы с Россией, а опросы показывают «заоблачную поддержку» Зеленского и его политики только потому, что люди с альтернативной точкой зрения в них не участвуют, боясь получить уголовное дело или отправиться на фронт.

В апреле украинский политик Виктор Медведчук также написал, что Зеленский «отнял» у граждан Украины «кров, политические свободы, жизни и родину».

28 апреля первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Зеленского должен ожидать международный трибунал.

