Украинского лидера Владимира Зеленского вряд ли ожидают репрессии после окончания конфликта на Украине, как заявил глава ДНР Денис Пушилин. Президента Украины должен ожидать международный трибунал. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель главы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«То, что Зеленский преступник, у меня сомнений нет. На его совести десятки, сотни тысяч украинцев, которые он бросил в топку войны. На его совести невинные старики, дети, женщины Донбасса, на его совести, наши старики в Курской области, младенцы, которых убивали и много другого, чего он натворил. Но я думаю, что будут не репрессии [в отношении украинского лидера], должен быть трибунал. Я бы назвал это Донбасским международным трибуналом. Как удобно, какой угодно. Это уже не от названия зависит, но он должен ответить перед судом за свои деяния», — подчеркнул сенатор.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что после завершения конфликта на Украине Зеленского подвергнут репрессиям.

