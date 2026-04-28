Американцы поблагодарили Лукашенко

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул в соцсети Х заявил, что США благодарны белорусскому лидеру Александру Лукашенко за сотрудничество.

«Мы благодарим <…> президента Лукашенко за готовность продолжать конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами», — написал дипломат.

Коул опубликовал сообщение после состоявшегося 28 апреля обмена задержанными гражданами разных стран на белорусско-польской границе. Обмен состоялся по формуле «пять на пять». По данным агентства БелТА, данное событие стало результатом сложных и длительных переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, которые велись по прямому поручению Александра Лукашенко.

До этого Лукашенко заявил, что в последнее время отношения Белоруссии и США начали налаживаться. По его словам, последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать.

Нынешний президент США также положительно высказывался о белорусском лидере и заявил о хороших отношениях двух стран. Глава Белого дома отметил, что ему очень нравится Лукашенко, и что уважение между ними взаимно.

Ранее Лукашенко рассказал о своем совете Трампу.